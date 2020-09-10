Минздрав: Суточное количество проведенных ИФА-тестов за месяц выросло в 3,5 раза

За прошедшие 24 часа в Украине было проведено 29 708 тыс. исследований на "ковид" методом ПЦР и 25 795 исследований методом ИФА. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки в целом было проведено 55 503 тыс. тестирований, из них 29 708 тыс. методом ПЦР, а также 25 795 тыс. методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 778 483 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, уточнил он.

Отметим, что ровно месяц назад, 9 августа, суточное количество проведенных ПЦР-тестов составило 14 973 тыс, а ИФА-исследований - 7 015 тыс.

Таким образом, суточное количество проведенных ИФА-исследований за месяц выросло в 3,5 раза, а ПЦР - почти в 2 раза.

Логично, что рост суточного количества исследований на "ковид" соотносится с ростом заболеваемости в Украине.

При этом, обещанный массовый ИФА-скрининг в стране так и не стартовал.

Напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельными категориями граждан, подлежащих системному ИФА-скринингу, согласно приказу Минздрава, были определены также полицейские, военные и пограничники.

Однако, на практике показатели охвата тестами указанных групп риска до сих пор остаются очень низкими.

Например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.