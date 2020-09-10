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Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Штрафы и тюрьма: В МОН рассказали, что грозит директорам школ за нарушение карантина

Штрафы и тюрьма: В МОН рассказали, что грозит директорам школ за нарушение карантина
14:05 Сегодня Телеграф
Минобразования требует закрыть школы в "красной" зоне карантина и грозят штрафами и криминальной ответственностью.

Директора школ и заведующие детских садов, не выполняющие указаний о прекращении работы в "красной" зоне карантина, будут оштрафованы.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства образования и науки, опубликованном в четверг, 10 сентября.

Если школа продолжает работать в "красной зоне" и не придерживается правил карантина, то директора могут оштрафовать или посадить в тюрьму.

В случае нарушения правил карантина граждан могут оштрафовать от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

Штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет может получить директор в случае, если нарушение правил приведет к существенному ухудшению здоровья ученика.

В случае смерти несовершеннолетнего руководителя учреждения будут наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, с начала учебного года из-за заболеваний коронавирусом среди школьников 145 классов ушли на самоизоляцию.

Как сообщалось, за 9 сентября в Украине выявили еще 2 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19. От коронавируса уже скончались 3 023.

В Украине действует карантинное зонирование, в зависимости от ситуации с заболеваемостью города и село относят в определенные зоны. В "красной зоне" прекращается работа образовательных учреждений.

Согласно алгоритму действий на случай подтверждения коронавируса в школе, весь класс и контактировавших преподавателей отправят на двухнедельную самоизоляцию.

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Все по теме:

Кабмин, Школа, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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