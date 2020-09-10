Коронавирус в Украине: зарегистрировано уже более 145 тысяч заболевших

За 9 сентября в Украине выявили еще 2 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего случаев болезни подтвердили в Харьковской области (339), Киеве (298), Тернопольской области (251), Львовской области (183), Ивано-Франковской области (143) и Черновицкой области (134).
Статистика заболеваемости в Киеве и областях:
Всего с начала пандемии количество инфицированных составляет 145 612. От осложнений вызванных болезнью скончались 3 023, их них 44 за минувшие сутки.
Вылечились 65 877, из них 1 174 за 9 сентября. Число активных больных на сегодняшний день составляет 76 712.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 9 сентября, диагностировали 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 551 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 411 новых больных.
За 10 сентября в мире выявили еще 10 333 новых случаев и 696 новых смерти от заболевания. Наибольшее количество новых случаев за сегодня обнаружено в Мексике, там зафиксировано 4 647 новых заболевших и 611 погибших.