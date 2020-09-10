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Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус в Украине: зарегистрировано уже более 145 тысяч заболевших

Коронавирус в Украине: зарегистрировано уже более 145 тысяч заболевших
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф
Больше всего случаев COVID-19 – в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

За 9 сентября в Украине выявили еще 2 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев болезни подтвердили в Харьковской области (339), Киеве (298), Тернопольской области (251), Львовской области (183), Ивано-Франковской области (143) и Черновицкой области (134).

Статистика заболеваемости в Киеве и областях:

  • Львовская область – 16 452 заболевших (183 за сутки);
  • Киев - 16 119 (298);
  • Харьковская – 11 832 (339);
  • Черновицкая – 11 715 (134);
  • Ивано-Франковская - 10 802 (143);
  • Ровенская - 10 073 (130);
  • Одесская - 8874 (47);
  • Закарпатская - 8359 (82);
  • Тернопольская - 8075 (251);
  • Киевская - 6554 (95);
  • Волынская - 6092 (77);
  • Винницкая - 4606 (103);
  • Житомирская - 3938 (59);
  • Хмельницкая - 3497 (142);
  • Днепропетровская - 3012 (89);
  • Черниговская - 2545 (30);
  • Сумская - 2187 (44);
  • Черкасская – 2177 (56);
  • Запорожская - 20811 (40);
  • Донецкая - 1852 (90);
  • Николаевская - 1766 (52);
  • Полтавская - 1069 (51);
  • Кировоградская - 874 (4);
  • Херсонская - 558 (20);
  • Луганская - 503 (20).

Всего с начала пандемии количество инфицированных составляет 145 612. От осложнений вызванных болезнью скончались 3 023, их них 44 за минувшие сутки.

Вылечились 65 877, из них 1 174 за 9 сентября. Число активных больных на сегодняшний день составляет 76 712.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 9 сентября, диагностировали 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 551 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 411 новых больных.

За 10 сентября в мире выявили еще 10 333 новых случаев и 696 новых смерти от заболевания. Наибольшее количество новых случаев за сегодня обнаружено в Мексике, там зафиксировано 4 647 новых заболевших и 611 погибших.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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