Ни капли дождя: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

В Украине в ближайшие несколько дней установится ясная и теплая погода без осадков.

Выходные порадуют украинцев телом, в некоторых регионах столики термометров поднимутся до +27 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

11 сентября на западе ожидается сухая погода, дождей не прогнозируют. Температура воздух ночью +9...+11°, днем +20...+22°. В Карпатах воздух прогреется до +26°.

На севере ожидается теплый и ясный день. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +20...+22°.

Прогноз погоды на 11 сентября, фото: meteo.gov.ua

В центральных регионах малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +20...+22°, местами до +25°.

На востоке будет тепло и сухо, ночью +10...+12°, днем +25...+27°, местами до +28°.

Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 11 сентября осадков не прогнозируют, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +26...+28°.

Погода в Киеве

В столице 11 сентября температура воздуха поднимется днем до +20...+22°, а вечером похолодает до +13°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве на 11 сентября, фото: meteo.gov.ua

На выходные, 12-13 сентября, синоптики предупреждают украинцев об чрезвычайном уровне пожарной опасности. Во всех регионах сохранится жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков до конца недели осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью +9...+11°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 12 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.