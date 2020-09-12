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Прогреет до 30°: прогноз погоды на выходные

Прогреет до 30°: прогноз погоды на выходные
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В Украине в ближайшие дни осадки не ожидаются, 12 сентября температура днем ​​20-25°, в южных областях до 29°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 20-25°C, в южной части и на Закарпатье - 24-29°C", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу без осадков.

погода

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице температура днем 21-23°C, на Киевщине - 20-25°C.

Согласно прогнозу, в Украине 13-14 сентября осадки не ожидаются.

погода 13 сентября

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°C, днем 25-30°C; на остальной территории ночью 9-14°C, в восточных, 13 сентября и в северных областях 6-11°C тепла, днем 22-27°C.

На Киевщине 13-14 сентября без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13 сентября 6-11°C, 14 сентября 9-14°C; днем 22-27°C.

Как сообщалось, что по информации на 12 сентября, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 913 015. В свою очередь, выздоровели 19 107 362 человек.

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Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
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