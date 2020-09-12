12 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Православная церковь 12 сентября чтит память святителя Александра. В народе день назвали "Сытник". В православном календаре это день перенесения святых мощей князя Александра Невского.

12 сентября православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

Сытником день Александра прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры в честь уходящего лета и приходящей осени. На столы обязательно ставилась ячменная каша на молоке - свытная, как ее называли наши предки. В этот день такую кашу подслащивали сытой, медовой водой из меда свежего взятка. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Неслучайно в народе говорили: "Сытно с хлебом жить".

С днем Александра Сытника был связан и особый обряд на будущий урожай. До этого дня крестьяне оставляли на корню на ниве ячменные стебли еще с августовской жатвы, приговаривая: "Вот и последнее стелище на льны приспело".

На Сытника эти стебли завивали вместе с льняными и овсяными, заговаривая ниву на будущий урожай. Считалось, что если провести такой обряд, то будущий урожай будет удачным.

Что не рекомендуется делать 12 сентября:

12 сентября нельзя: здороваться с первым гостем; сушить подушки и перины, иначе будут сниться дурные сны; брать в руки карты - всегда будете в проигрыше; ставить новую ограду - воры одолеют; пересчитывать до полудня мелкие деньги, иначе только мелочь будете держать в руках; брать котят - кот, взятый в дом в этот день, всегда приносит несчастье; мыть голову - будете лысеть.

Народные приметы 12 сентября

Теплый вечер и звездная ночь сулили хороший урожай.

Если журавли парят в небе и не спешат улетать, значит осень будет теплой и без дождей.

По тому, где ежик вырыл нору, можно определить погоду: на опушке - к теплой зиме; в чаще леса - к сильным заморозкам. Чаще всего ветер будет с противоположной стороны от входа в нору.

Родившиеся 12 сентября всё в жизни будут добиваться с трудом. Носить им следует хризоберилл.

У кого именины 12 сентября?

Александр, Алексей, Григорий, Денис, Иван, Петр, Степан, Федор и Елизавета.