12 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

12 сентября православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.
Сытником день Александра прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры в честь уходящего лета и приходящей осени. На столы обязательно ставилась ячменная каша на молоке - свытная, как ее называли наши предки. В этот день такую кашу подслащивали сытой, медовой водой из меда свежего взятка. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Неслучайно в народе говорили: "Сытно с хлебом жить".
С днем Александра Сытника был связан и особый обряд на будущий урожай. До этого дня крестьяне оставляли на корню на ниве ячменные стебли еще с августовской жатвы, приговаривая: "Вот и последнее стелище на льны приспело".
На Сытника эти стебли завивали вместе с льняными и овсяными, заговаривая ниву на будущий урожай. Считалось, что если провести такой обряд, то будущий урожай будет удачным.
Что не рекомендуется делать 12 сентября:
12 сентября нельзя: здороваться с первым гостем; сушить подушки и перины, иначе будут сниться дурные сны; брать в руки карты - всегда будете в проигрыше; ставить новую ограду - воры одолеют; пересчитывать до полудня мелкие деньги, иначе только мелочь будете держать в руках; брать котят - кот, взятый в дом в этот день, всегда приносит несчастье; мыть голову - будете лысеть.
Народные приметы 12 сентября
Теплый вечер и звездная ночь сулили хороший урожай.
Если журавли парят в небе и не спешат улетать, значит осень будет теплой и без дождей.
По тому, где ежик вырыл нору, можно определить погоду: на опушке - к теплой зиме; в чаще леса - к сильным заморозкам. Чаще всего ветер будет с противоположной стороны от входа в нору.
Родившиеся 12 сентября всё в жизни будут добиваться с трудом. Носить им следует хризоберилл.
У кого именины 12 сентября?
Александр, Алексей, Григорий, Денис, Иван, Петр, Степан, Федор и Елизавета.