"Стабильно тяжелое": Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что состояние избитого накануне общественного активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.

"От лечащих врачей В.Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Нужно время. Все, что надо, есть. Под контролем!" - написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

В комментарии к своему посту она указала, что Балух пока что без сознания.

Как сообщалось, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.