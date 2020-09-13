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Сегодня в Украине отмечают День танкиста

Сегодня в Украине отмечают День танкиста
07:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Украине во второе воскресенье сентября ежегодно отмечается День танкистов, в этом году профессиональный праздник приходится на 13 сентября.

День танкистов учрежден в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины.

История праздника танкистов ведется с 1946 года. Тогда в СССР День танкиста был основан за заслуги механизированных и танковых войск во время Второй мировой войны.

Во независимую Украину празднование Дня танкиста принес второй президент страны Леонид Кучма, который в августе 1997 подписал Закон об установлении Дня танкиста.

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На сегодня механизированные и танковые войска можно смело назвать основой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В составе войск находятся механизированные и танковые дивизии и бригады. Современные Сухопутные войска — это прочный монолит механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений технического и тылового обеспечения.

Накануне Дня танкистов в Украине прошли соревнования на лучший танковый взвод ВСУ.

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Все по теме:

Украина, Праздник, Минобороны, ВСУ, День танкиста, 13 сентября.

Автор:

Телеграф
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