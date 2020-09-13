Какие области Украины не готовы ко снижению карантина: ответ Минздрава

По словам главы Министерства здравоохранения, Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина.

По состоянию на 13 сентября Киев и 19 областей остаются не готовыми к смягчению карантинных мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, кроме Киева, не готовы к смягчению карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 12 сентября, обнаружили 2476 новых случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего зафиксировано 154335 случаев.