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Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства преступлений военных РФ под Иловайском
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Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства преступлений военных РФ под Иловайском

Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства преступлений военных РФ под Иловайском
Обновлено 22:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Украина готовит к передаче в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства преступлений военных РФ под Иловайском.

Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, курирующий работу Департамента по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в интервью Радио Свобода

"По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для ухода украинских сил под Иловайском", - сказал он.

Мамедов отметил, что Украина передает в Международный уголовный суд факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией.

"Последнее из информационных сообщений по Донбассу касалось внесудебных казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - добавил Мамедов.

Заместитель генпрокурора отметил, что сейчас на основе информации, представляемой украинскими органами прокуратуры совместно с правозащитными организациями, Офис прокурора МУС осуществляет предварительное изучение ситуации в Украине.

В случае, если прокурор МУС сделает вывод о наличии достаточных оснований для начала расследования, он обращается в Палату предварительного производства с просьбой предоставить разрешение на это.

Мамедов также сообщил, что в целом под процессуальным руководством так называемого "департамента войны" Офиса генпрокурора Украины (Департамент по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта) находится почти 200 уголовных производств.

"Департамент – это некий мозговой центр, координирующий работу следственных органов, который производит единый подход в расследовании и квалификации. Под его процессуальным руководством сейчас находится почти 200 уголовных производств. Это такие глобальные, резонансные дела, вроде захвата Крыма и развязывания войны в Донбассе; взятие в плен украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018; дело рейса MH17; Иловайская и Дебальцевская трагедии 2014 и 2015 годов соответственно", - сказал Мамедов.

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В августе Офис генерального прокурора заявил, что единственным фактором, который стал причиной гибели украинских военных под Иловайском является прямое вторжение вооруженных сил России.

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Гаага, Донбасс, Иловайск, Гюндуз Мамедов.

Автор:

Телеграф
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