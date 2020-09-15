Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки

В Украине во второй половине недели, начиная с 18 сентября, ожидается похолодание, а с 19-го - ночные заморозки.

В Украине в ближайшие несколько дней будет жарко и сухо. По прогнозам синоптиков, существенное похолодание и дожди начнутся с 19 сентября.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

15 сентября на западе ожидается малооблачная погода, столбики термометров поднимутся не выше +24...+26°. В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +26...+28°.

В северных областях ясная погода, осадков не прогнозируют. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 15 сентября, фото: meteo.gov.ua

В центре страны будет тепло и сухо. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +24...+26°.

На востоке страны погода порадует летнем теплом, без осадков. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 15 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +16...+18°, днем +25...+27°.

Погода в Киеве

В столице 15 сентября температура воздуха поднимется днем до +25...+27°, а вечером похолодает до +16°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве на 15 сентября, фото: meteo.gov.ua

16 и 17 сентября в температура воздуха немного снизится, на западе прогнозируют грозовые дожди. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +24...+16°.

Прогноз погоды на 16 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 сентября, фото: meteo.gov.ua

18 сентября в Украине существенно похолодает. Ночью температура воздуха снизится до +8, а днем до +13...+15°.

Прогноз погоды на 18 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.