Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки

В Украине в ближайшие несколько дней будет жарко и сухо. По прогнозам синоптиков, существенное похолодание и дожди начнутся с 19 сентября.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Погода в областях
15 сентября на западе ожидается малооблачная погода, столбики термометров поднимутся не выше +24...+26°. В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +26...+28°.
В северных областях ясная погода, осадков не прогнозируют. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +22...+24°.
Прогноз погоды на 15 сентября, фото: meteo.gov.ua
В центре страны будет тепло и сухо. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +24...+26°.
На востоке страны погода порадует летнем теплом, без осадков. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +25...+27°.
Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 15 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +16...+18°, днем +25...+27°.
Погода в Киеве
В столице 15 сентября температура воздуха поднимется днем до +25...+27°, а вечером похолодает до +16°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.
Прогноз погоды в Киеве на 15 сентября, фото: meteo.gov.ua
16 и 17 сентября в температура воздуха немного снизится, на западе прогнозируют грозовые дожди. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +24...+16°.
Прогноз погоды на 16 сентября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 17 сентября, фото: meteo.gov.ua
18 сентября в Украине существенно похолодает. Ночью температура воздуха снизится до +8, а днем до +13...+15°.
Прогноз погоды на 18 сентября, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.