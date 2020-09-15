Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19
В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19
Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки
Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки

Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки
09:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине во второй половине недели, начиная с 18 сентября, ожидается похолодание, а с 19-го - ночные заморозки.

В Украине в ближайшие несколько дней будет жарко и сухо. По прогнозам синоптиков, существенное похолодание и дожди начнутся с 19 сентября. 

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

15 сентября на западе ожидается малооблачная погода, столбики термометров поднимутся не выше +24...+26°. В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +26...+28°.

В северных областях ясная погода, осадков не прогнозируют. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 15 сентября

Прогноз погоды на 15 сентября, фото: meteo.gov.ua

В центре страны будет тепло и сухо. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +24...+26°.

На востоке страны погода порадует летнем теплом, без осадков. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 15 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +16...+18°, днем +25...+27°.

Погода в Киеве

В столице 15 сентября температура воздуха поднимется днем до +25...+27°, а вечером похолодает до +16°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве на 15 сентября

Прогноз погоды в Киеве на 15 сентября, фото: meteo.gov.ua

16 и 17 сентября в температура воздуха немного снизится, на западе прогнозируют грозовые дожди. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +24...+16°.

Прогноз погоды на 17 сентября

Прогноз погоды на 16 сентября, фото: meteo.gov.ua

>Прогноз погоды на 18 сентября

Прогноз погоды на 17 сентября, фото: meteo.gov.ua

18 сентября в Украине существенно похолодает. Ночью температура воздуха снизится до +8, а днем до +13...+15°.

Прогноз погоды на 19 сентября

Прогноз погоды на 18 сентября, фото: meteo.gov.ua

Ночь на 1 сентября в столице побила температурный рекорд за последние 140 лет

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
04 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
05 Изящная спина: Ирина Шейк полностью разделась на камеру (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС
Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС
Ситуация на Донбассе: оккупанты стреляли в районе Авдеевки и Марьинки
Ситуация на Донбассе: оккупанты стреляли в районе Авдеевки и Марьинки
Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам
Коронавирус в мире: зафиксировали почти 30 млн случаев
Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок
Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь