СМИ: Выздоровевшим от COVID-19 стоит проверить состояние сердца

Если вы занимаетесь спортом, но заразились коронавирусом, то после выздоровления лучше проверить сердце на наличие воспалений. Это поможет врачам определить, когда можно возвращаться на тренировку. Небольшое исследование было проведено учеными Государственного Университета Огайо. Его авторы провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) 26 университетским атлетам, которые выздоровели от COVID-19. Оказалось, что у четырех из них были признаки воспаления сердечной мышцы под названием миокард. Об этом пишет CNN.

"Нашей целью было проверить эффективность использования МРТ для обследования выздоровевших спортсменов для выявления воспалений миокарда. Ведь в таком состоянии им было бы опасно возвращаться к соревнованиям", - пояснили исследователи в описании своей работы, результаты которой были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

У 26 спортсменов, которые были привлечены к участию в исследовании, обнаружили коронавирус в период с июня по август. Среди них были участники футбольных и баскетбольных команд, а также бегуны и игроки в лакросс.

Во всех COVID-19 прошел в мягкой форме. Никто из спортсменов не был госпитализирован. Только у 12 из них были обнаружены мягкие симптомы, такие как боль в горле, одышка или высокая температура. У остальных же не было никаких признаков заболевания.

Обследования сердца были проведены после того, как каждый из участников исследования прошел 11-дневный карантин. Оно показало, что у 4 спортсменов (или у 15%) был миокардит. Еще у 8 из них (или у 30,8%) обнаружили признаки предыдущего поражения миокарда. Ученые не смогли выяснить, пройдет ли осложнение после COVID-19.

И какими будут долгосрочные последствия для сердца от болезни.

CNN отмечает, что исследование, проведенное в Огайо, было довольно ограниченным. В частности, у врачей не было данных о состоянии сердца всех обследованных спортсменов до того, как у них обнаружили COVID-19. Также не было контрольной группы добровольцев без COVID-19. Как коронавирус влияет на сердце?