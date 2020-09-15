СМИ: Выздоровевшим от COVID-19 стоит проверить состояние сердца

"Нашей целью было проверить эффективность использования МРТ для обследования выздоровевших спортсменов для выявления воспалений миокарда. Ведь в таком состоянии им было бы опасно возвращаться к соревнованиям", - пояснили исследователи в описании своей работы, результаты которой были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.
У 26 спортсменов, которые были привлечены к участию в исследовании, обнаружили коронавирус в период с июня по август. Среди них были участники футбольных и баскетбольных команд, а также бегуны и игроки в лакросс.
Во всех COVID-19 прошел в мягкой форме. Никто из спортсменов не был госпитализирован. Только у 12 из них были обнаружены мягкие симптомы, такие как боль в горле, одышка или высокая температура. У остальных же не было никаких признаков заболевания.
Обследования сердца были проведены после того, как каждый из участников исследования прошел 11-дневный карантин. Оно показало, что у 4 спортсменов (или у 15%) был миокардит. Еще у 8 из них (или у 30,8%) обнаружили признаки предыдущего поражения миокарда. Ученые не смогли выяснить, пройдет ли осложнение после COVID-19.
И какими будут долгосрочные последствия для сердца от болезни.
CNN отмечает, что исследование, проведенное в Огайо, было довольно ограниченным. В частности, у врачей не было данных о состоянии сердца всех обследованных спортсменов до того, как у них обнаружили COVID-19. Также не было контрольной группы добровольцев без COVID-19. Как коронавирус влияет на сердце?