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Прогноз погоды: после летней жары украинцев ждет резкое похолодание

Прогноз погоды: после летней жары украинцев ждет резкое похолодание
08:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине во второй половине недели, начиная с 18 сентября, ожидается похолодание, а с 19-го - ночные заморозки.

В ближайшие дня в результате вторжения арктического воздуха в Украине резко похолодает. Температура воздуха снизится ночью до +8...+10°, днем до +13...+15°.

На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...+3°.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

16 сентября в западных областях ясно и без осадков. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +26...+29°.

В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +27...+29°.

В северных областях ясная погода, осадков не прогнозируют. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +26...+28°.

В центре страны будет тепло и сухо. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +27...+29°.

Прогноз погоды на 16 сентября

Прогноз погоды на 16 сентября, фото: meteo.gov.ua

На востоке страны погода порадует летнем теплом, без осадков. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +24...+26°.

Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 16 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +16...+18°, днем +27...+29°.

Погода в Киеве

В столице 16 сентября температура воздуха поднимется днем до +26...+28°, а вечером похолодает до +15°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве на 16 сентября

Прогноз погоды в Киеве на 16 сентября, фото: meteo.gov.ua

17 сентября на западе и севере страны прогнозируют грозовые дожди, на остальной территории страны без осадков. Температура воздух ночью +14...+16°, днем +27...+29°.

Прогноз погоды на 17 сентября

Прогноз погоды на 17 сентября, фото: meteo.gov.ua

18 и 19 сентября в Украине резко похолодает, средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. Температура воздух ночью +8...+10°, днем +13...+15°. Осадки пройдут лишь на востоке Украины.

Прогноз погоды на 18 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 сентября,

Прогноз погоды на 19 сентября, фото: meteo.gov.ua

20 сентября сохранится прохладная погода. Температура воздух ночью +5...+7°, днем +13...+15°. Будет сухо во всех регионах.

Прогноз погоды на 19 сентября,

Прогноз погоды на 20 сентября, фото: meteo.gov.ua

Ночь на 1 сентября в столице побила температурный рекорд за последние 140 лет

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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