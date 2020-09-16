У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

16 сентября свои именины отмечает Василиса. Имя греческого происхождения, которое означает "царственная", "властительница".

Обладательницы имени Василиса воплощают в себе все самые лучшие качества: изящество, красота, ум, благородство, бескорыстие, искренность. Очень отзывчивы, чутко относятся к чужим проблемам, переживает за других людей, как за себя. Однако такая мягкость их характера сочетается с таким сильными личностными качествами, как целеустремленность и упрямство. Последние качества нельзя назвать отрицательными, так как по жизни они помогают Василисам добиваться намеченных целей.

Из положительных качеств Василисы можно также выделить искренность и бескорыстие. Она приходит на помощь к людям абсолютно бескорыстно, не прося что-то взамен.

Благодаря своей целеустремленности доведет начатое дело до конца. И если она пришла на помощь, то обязательно поможет. Также Василиса не имеет привычку обманывать, даже во спасение. Предпочитает говорить все, как есть, даже если правда не всегда сладкая. Как известно, это качество в человеке бесценно. К Василисам тянутся окружающие люди, которых она охотно принимает в свой круг.

Поздравления с именинами Василисы

Премудрая, прекрасная...

Все это про тебя!

Свети нам словно ясная,

Далекая звезда.

Будь, Василиса, счастлива

Всегда, и в этот день

Загадывай желания,

Все сбудется, поверь.

Ведь в имени заложена

Твоем царицы стать,

И потому положено

Тебе во всем блистать!

Поздравления Василисе

От души отправлю я,

Пожелать хочу счастливой,

Чтоб судьба была твоя.

Царственно и величаво,

Чтобы ты по жизни шла,

Чтоб судьбы своей царицей

И хозяйкою была.

Я желаю, чтоб к успеху

Шла дорогой ты прямой,

Чтобы добрая удача

Вслед летела за тобой.

Пожелать хочу я в жизни

Бесконечного круиза,

Самою счастливой в мире,

Чтоб была ты, Василиса.

Словно героиня сказки,

Василиса хороша,

Пожелаем ей везенья,

Пусть поет ее душа,

Пусть стучатся в ее двери

Только смех и чудеса,

Пусть в себя она поверит,

Блеск появится в глазах!

Хочу сказать, что Василиса,

Великолепная актриса.

Еще она красива очень,

И взгляд ее предельно точен.

Тебе желаем, дорогая,

Побольше нежности, без края.

И исполнения желаний,

И всех на свете ожиданий.