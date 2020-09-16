В Украине упростили процедуру получения разовой соцпомощи: детали

Кабмин упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи для неработающих малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью или их представителей. Об этом сообщают в Минсоцполитики.

"Правительством упрощена процедура подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям.

Проект постановления разработан Министерством социальной политики и принят на заседании правительства 16 сентября 2020 года...

В частности, это позволит малообеспеченным лицам, лицам (детям) с инвалидностью подавать документы для назначения единовременной материальной помощи по их выбору: или в органы социальной защиты населения, или в центр предоставления административных услуг", - указано в сообщении.

Отмечается, что постановлением введена норма о предоставлении единовременной материальной помощи в пределах предусмотренных в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год бюджетных назначений для распорядителя этих средств выплату соцпомощи.