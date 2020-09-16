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В Кабмине изменили критерии для введения "красных" зон

В Кабмине изменили критерии для введения "красных" зон
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
"Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минздрава Максим Степанов.

"Установление в регионе "красного" уровня, так называемого локдауна фактически региона, будет рассматриваться в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", - заявил Шмыгаль.

По словам Степанова, суть изменений заключается в том, что "красный" уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному решению государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС в случае:

  • загруженности более 70% коек в учреждениях здравоохранения региона более 5 дней подряд,
  • превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 более чем в 5 раз.

Противоэпидемические ограничения и их количество на территории "красных" зон будут определяться совместным решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС из перечня, определенного постановлением Кабмина.

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Степанов пояснил, что это может быть, как одномоментное закрытие всех сфер, так и постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышке болезни. 

Министр здравоохранения также добавил, что в регионах с "зеленым", "желтым" и "оранжевым" уровнем будут запрещать посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем коронавируса, будет отправлено более 50% класса.

А полный запрет работы образовательных учреждений на территории региона с "красным" уровнем будет приниматься только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. 

Кроме того, на территории региона с "оранжевым" уровнем опасности исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом, где заполнено более 50% посадочных мест.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Карантин, Максим Степанов, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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