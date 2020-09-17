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Минобразования напоминает: политическая агитация в учебных заведениях запрещена

Минобразования напоминает: политическая агитация в учебных заведениях запрещена
Обновлено 05:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Министерство образования и науки (МОН) напомнило о запрете на политическую агитацию в образовательных заведениях.

В связи с многочисленными сообщениями о привлечении участников образовательного процесса к акциям отдельных политических партий, МОН обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования с напоминанием о недопущении политической агитации в учебных заведениях.

Об этом сообщает пресс служба МОН.

"Одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Прошу принять во внимание информацию по недопущению неправомерного использования помещений учебных заведений для ведения политической агитации", - говорится в письме и.о. министра Сергея Шкарлета.

В министерстве добавили, что в соответствии со статьей 31 Закона Украины "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат:

  • наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений);
  • изображение, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений);
  • изображение, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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В то же время запрет не распространяется на официальную переписку, реализацию образовательной программы учебного заведения и в случаях, предусмотренных избирательным законодательством.

Как сообщалось, очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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Все по теме:

Выборы, Минобразования, МОН, Сергей Шкарлет.

Автор:

Телеграф
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