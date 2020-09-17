Минобразования напоминает: политическая агитация в учебных заведениях запрещена

В связи с многочисленными сообщениями о привлечении участников образовательного процесса к акциям отдельных политических партий, МОН обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования с напоминанием о недопущении политической агитации в учебных заведениях.
Об этом сообщает пресс служба МОН.
"Одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Прошу принять во внимание информацию по недопущению неправомерного использования помещений учебных заведений для ведения политической агитации", - говорится в письме и.о. министра Сергея Шкарлета.
В министерстве добавили, что в соответствии со статьей 31 Закона Украины "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.
В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат:
В то же время запрет не распространяется на официальную переписку, реализацию образовательной программы учебного заведения и в случаях, предусмотренных избирательным законодательством.
Как сообщалось, очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября.