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НАПК: менее половины партий отчитались за имущество и расходы во втором квартале 2020

НАПК: менее половины партий отчитались за имущество и расходы во втором квартале 2020
Обновлено 02:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось к политическим партиям накануне предстоящих местных выборов с призывом доказать гражданам прозрачность и подать отчеты за I и II кварталы 2020 года.

"Только 67% зарегистрированных партий подали отчеты о своем имуществе и расходах за I квартал 2020 года. За второй квартал отчитались 45% партий. В связи с этим НАПК призывает политические партии направить свои отчеты в начале агитации, чтобы избиратели могли быть уверены в их добропорядочности и прозрачности финансирования", - говорится на странице НАПК в Facebook..

В то же время, в антикоррупционном ведомстве отметили, что законодательство не обязывает партии подавать финансовые отчеты в период карантина.

"В связи с изменениями в Закон Украины "О политических партиях ", отчет политических партий подается не позднее чем на 40 день после окончания осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса (COVID-19), предусмотренных карантином, установленных Кабинетом Министров", - проинформировали в НАПК.

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Как сообщалось, 15 сентября ЦИК начала регистрацию кандидатов для участия в местных выборах. По предварительной информации комиссий, 194 партии планируют выдвигать своих кандидатов.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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Выборы, НАПК.

Автор:

Телеграф
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