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Изменения в постановление о местных выборах: Резников примет участие в заседании фракции "Слуга народа"

Изменения в постановление о местных выборах: Резников примет участие в заседании фракции "Слуга народа"
Обновлено 03:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором рассмотрят изменения в постановление о местных выборах. Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников тоже будет присутствовать.

"Будем ли мы выносить этот вопрос? Он стоит, кстати, в повестке дня в эту пятницу. Но дойдем ли мы к этому вопросу или нет, это вообще еще большая дискуссия. Мы будем иметь отдельную фракцию по этому вопросу, пригласили господина Резникова, потому что он непосредственный участник этих переговоров, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос", - сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться со всеми фракциями парламента.

"То есть, если упростить очень сильно, то вопрос звучит таким образом. С одной стороны, это чисто политическое заявление, с этим согласны все, но немного, так сказать, обидно она звучит, потому что господин Козак проактивно таким образом его высказал. А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д. И надо сейчас выбирать. Будем делать парламентские дискуссии, со всеми фракциями будем это обсуждать", - пояснил народный депутат.

Как ранее сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обратился в парламент о соответствии постановления о местных выборах Минским соглашениям. Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.

Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах

В российских СМИ также было обнародовано заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время.

"Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил Козак.

Резников об "инспектировании" боевиками позиций ВСУ: Это неправда, даже об этом не было речи

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что украинская сторона не брала на себя таких обязательств.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - пояснил он.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

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Выборы, Алексей Резников, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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