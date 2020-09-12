В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах

Во фракции "Слуга народа" задумались об изменениях в постановление о проведении местных выборов. Об этом LB.ua сообщил нардеп Александр Качура.

"Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. А именно, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях ... Об изменении даты выборов речь вообще не идет. Как и об отмене местных выборов. Отмена выборов возможно только в случае введения чрезвычайного или военного положения. Поэтому не следует искать какую-то "измену" в предложенных мной изменениях в постановления", - заявил Качура.

Также, по его словам, предлагается внести изменения в 4 пункт постановления о том, что местные выборы на Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур демилитаризации, разоружения и принятия отдельного закона.

"То есть, сейчас вообще речь не идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях. И на этом не стоит спекулировать", - подытожил Качура.

Фото: LB.ua

Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Костина, предложенный проект постановления полностью соответствует Минском комплекса мероприятий.

Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.