Генсек ООН о COVID-19: Одна вакцина не может решить этот кризис

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в мире с пандемией COVID-19 выходит из-под контроля и одна только вакцина не поможет. Об этом Гутерреш заявил на пресс-конференции.

"Количество летальных случаев от коронавируса превысило один миллион человек в мире. Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", - заявил генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что люди должны быть готовы к вакцинации, но распространение дезинформации о вакцинах разжигает "дикие теории заговора".

"Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию", - резюмировал он.

Как сообщалось, на данный момент число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн человек, за последние сутки зафиксировали более 307 тысяч новых случаев. За все время пандемии умерли более 945 тысяч человек.

По данным ВОЗ, чтобы вакцинировать от коронавирусной инфекции всех жителей планеты, понадобится больше 100 миллиардов долларов. В организации прогнозируют, что массовая вакцинация начнется не ранее середины 2021 года.