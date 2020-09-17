Потураев требует расследования всех случаев атак на журналистов

Председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики заявил, что все случаи атак на журналистов должны быть расследованы.

Все без исключения случаи нападений или препятствования работе журналистов должны быть расследованы правоохранительными органами.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время онлайн-обсуждения "Безопасность журналистов в Украине: существующие вызовы и пути их преодоления", организованного в Укринформе МКИП в сотрудничестве с проектом "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине".

"Такие случаи, когда журналисты становятся жертвами атак, неважно, связаны они с расследованием коррупции, или во время массовых общественных мероприятий, все без исключения недопустимы, какого бы медиа это не касалось, каких бы журналистов это не касалось. И наши главные усилия должны быть сконцентрированы в двух направлениях. Во-первых, мы не должны оставлять ни один случай препятствования или прямых нападений на журналистов без внимания и должны оказывать влияние на правоохранительные органы, чтобы такие случаи тщательно расследовались и получали надлежащую правовую оценку", - подчеркнул Потураев.

В то же время он отметил, что сейчас в Украине существует достаточно развитое законодательство, которое должно гарантировать безопасность деятельности журналистов, их личную безопасность, беспрепятственность работы журналистов.

"К сожалению, мы видим, что законодательство не всегда выполняется, не всегда срабатывает. С другой стороны, мы наблюдаем очень опасные тенденции в обществе - это тенденции общественной поляризации, которые приводят, на мой взгляд, к тому, что иногда журналисты тех медиа, которые занимают ту или иную общественно-политическую позицию, становятся жертвами инцидентов, возможно, целенаправленных провокаций, возможно, инцидентов, которые происходят прямо в естественной ситуации напряженности и увеличения градуса общественного неприятия", - сказал председатель комитета.

С другой стороны, по его словам, должна продолжаться работа для того, чтобы медиа со всей общественной ответственностью выполняли, в первую очередь, свою социальную функцию.

"Надо, чтобы они занимались не продвижением различных пропагандистских адженд, а именно были бы "сторожевыми собаками демократии", информировали бы население, добивались того, чтобы в обществе развивались критическая мысль, критическое мышление, способность к тому, чтобы делать собственные выводы, а не воспринимать слепо какие-то месседжи, которые навязываются теми или иными политиками или политическими силами. И нам есть над чем работать в области также медийного законодательства для того, чтобы шаг за шагом лишать медиа, журналистов влияния владельцев на редакционную политику, возможности через владельцев для политических манипуляций как медиа, так и журналистами", - отметил Потураев, добавив, что есть уже соответствующие разработки и законопроекты, которые получили положительные отзывы от европейских партнеров.

Относительно дальнейших законодательных инициатив он подчеркнул, что профильный комитет ВР и МКИП открыты для того, чтобы вместе с журналистским, медийным сообществом разрабатывать именно те законодательные инициативы, которые, по мнению журналистов и медийщиков, позволят повысить уровень защиты, уровень безопасности профессии, уровень доступа к информации.

Потураев также сообщил, что в комитете ВР создана рабочая группа, которая начала работать над тем, чтобы сделать законодательство о доступе к публичной информации еще более действенным и эффективным для журналистов и общественных деятелей. Он призвал журналистов, медийщиков и экспертов к продолжению сотрудничества для получения желаемых результатов.