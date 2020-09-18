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Пятница, 18.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Выход из самоизоляции: в Минздраве рассказали, кому не нужно делать ПЦР-тест
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Выход из самоизоляции: в Минздраве рассказали, кому не нужно делать ПЦР-тест

Выход из самоизоляции: в Минздраве рассказали, кому не нужно делать ПЦР-тест
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил алгоритм возвращения школьников с самоизоляции в классах, где выявлен коронавирус.

Если симптомов COVID-19 нет, при выходе из самоизоляции не требуется ПЦР-тест. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.

Решение изменить стандарт лечения коронавирусной инфекции было принято вчера, рассказал министр.

Теперь любой человек, находившийся на самоизоляции, по истечение 14 дней не обязан делать ПЦР-тест, если у него нет симптомов заболевания коронавирусом.

Степанов подчеркнул, что это касается и возвращения детей в школу после самоизоляции.

Напомним, за 17 сентября в Украине выявили еще 3 228 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Это на 356 случаев меньше, чем выявили днем ранее.

На заседании 16 сентября Кабмин разрешил работу школ и детских садов в красной зоне карантина, однако есть определенные ограничения.

В частности, теперь во всех зонах будет запрещено посещение учебных заведений в случае, если на самоизоляции находятся более 50% классов.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тест.

Автор:

Телеграф
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