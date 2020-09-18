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Пятница, 18.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество случаев COVID-19 приближается к 170 тысячам, за сутки - более 3 тысяч
Коронавирус в Украине: количество случаев COVID-19 приближается к 170 тысячам, за сутки - более 3 тысяч
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Коронавирус в Украине: количество случаев COVID-19 приближается к 170 тысячам, за сутки - более 3 тысяч

Коронавирус в Украине: количество случаев COVID-19 приближается к 170 тысячам, за сутки - более 3 тысяч
09:14 Сегодня Телеграф
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

За 17 сентября в Украине выявили еще 3 228 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Это на 356 случаев меньше, чем выявили днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика коронавируса на 18.09.2020

Самая сложная эпидемиологическая ситуация сейчас в Харьковской области (+349), хотя список по общему количеству зараженных возглавляет Киев (+291). Также сложная ситуация в Одесской области (+322) и Тернопольской области (+311).

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 68 больных. В то же время 1 573 человек выздоровели. 

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 169 472 случаев COVID-19. Кроме того, 3 468 человек умерли и 75 486 человек выздоровели.

Статистика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 14 264 заболевших (349 за сутки);

  • Одесская – 10 924 (322);

  • Тернопольская – 10 05 (311);

  • Киев – 18 740 (291);

  • Львовская – 17 869 (205);

  • Ивано-Франковская – 12 031 (175);

  • Черновицкая – 12 793 (153);

  • Хмельницкая – 4339 (141);

  • Киевская – 7476 (134);

  • Ровенская – 10 917 (120);

  • Житомирская – 4774 (118);

  • Днепропетровская – 3765 (112);

  • Закарпатская – 9031 (100);

  • Черниговская – 3133 (99);

  • Волынская – 6689 (96);

  • Сумская – 2807 (83);

  • Винницкая – 5114 (75);

  • Запорожская – 2748 (75);

  • Черкасская – 2891 (71);

  • Николаевская – 2320 (68);

  • Донецкая – 2313 (41);

  • Херсонская – 766 (29);

  • Полтавская – 1390 (27);

  • Луганская – 706 (17);

  • Кировоградская – 967 (16).

Напомним, в Украине 17 сентября зафиксировали новый антирекорд по суточной заболеваемости - заболели 3 584 человека. При этом предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Всего в стране заболели уже 166 244 человек. 

В мире по состоянию на утро 18 сентября зарегистрировали 30 351 589 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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