В армии еще одна смерть от коронавируса

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Пятница, 18.09.2020
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Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В ВСУ зафиксирован девятый летальный случай от COVID-19, всего болеет 694 человека.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован девятый летальный случай от коронавируса, за сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 18 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 694 человека. Всего за время пандемии выздоровела 1 701 человек", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Также отмечается, что в Вооруженных силах Украины зафиксирован девятый летальный случай от коронавируса: 17 сентября умер государственный служащий ВСУ (Киевская область).

Госслужащий лечилась амбулаторно, положительный результат ПЦР-теста получил 14 сентября, а 17 сентября - госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в связи с дыхательной недостаточностью.

Позже состояние здоровья пациента резко ухудшилось, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

"Госслужащий, по имеющейся информации, имел хронических сопутствующих заболеваний. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находится 23 человека. Также дома под присмотром медицинской службы находится 34 человека. Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 789 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 3 228 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 1 573 человек, 68 ранее заболевших умерли.

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Все по теме:

Армия, ВСУ, Коронавирус, ООС, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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