"Нужно время": Геращенко поведала о самочувствии Балуха

Нардеп Геращенко рассказала, что экс-политзаключенный до сих пор в состоянии медикаментозного сна.

По информации врачей, экс-политзаключенный Владимир Балух сейчас стабильно тяжелый и до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.

Об этом в Фейсбуке написала народный депутат Ирина Геращенко.

"От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна". До сих пор не известно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение", - уточнила она.

Від лікуючих лікарів Балуха: " Пацієнт стабільно важкий , дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у... Опубликовано Iryna Gerashchenko Пятница, 18 сентября 2020 г.

Геращенко отметила, что "Европейская солидарность" планировала делегировать Балуха первым номером своего избирательного списка в Киевский областной совет, но сейчас это нереалистично.

Балух уже 11 дней в больнице, в тяжелом состоянии.

Как известно, экс-политзаключенного Владимира Балуха 8 сентября нашли избитым в столичном Гидропарке. Позже его прооперировали из-за травмы головы.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК.