Полностью признает вину: подозреваемого в нападении на Балуха арестовали

Суд арестовал подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом в Фейсбук сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры N4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала она.

По ее словам, суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

"Подозреваемый - 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве", - отметила Максимец.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Как сообщалось, экс-политзаключенного Владимира Балуха 8 сентября нашли избитым в столичном Гидропарке. Позже его прооперировали из-за тяжелой травмы головы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК.