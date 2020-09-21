Ночью - заморозки, днем до +25°: погода на ближайшие дни

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине солнечную и теплую погоду, так как бабье лето еще задержится. 21 сентября прогреется до 25 градусов тепла, однако ночью местами обещают заморозки.

Теплее всего будет на Буковине, Закарпатье, Одесской и Николаевской областях. Там столбики термометра днем поднимутся до +23... +26 градусов. Установится сухая погода.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

21 сентября в западных регионах будет сухо и тепло. Температура воздух ночью +6...+8°, днем +22...+24°.

На севере и центре без осадков. Температура ночью опустится до +4...+6°. днем до +21...+23°.

Прогноз погоды на 21 сентября, фото: meteo.gov.ua

На востоке дождей не предвидится. Температура ночью опустится до +3...+5°, днем до +20...+22°.

На юге и Крыму будет теплее всего. 21 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +5...+7°, днем +23...+25°.

Погода в Киеве

В столице 21 сентября температура воздуха днем составит +22...+24°, а ночью похолодает до +8°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве на 21 сентября, фото: meteo.gov.ua

22-23 сентября во всех областях установится сухая погода, дождей не предвидится. Температура воздух ночью +5...+7°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 22 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 сентября, фото: meteo.gov.ua

24-25 сентября на западе пройдут грозовые дожди, на остальной территории - сухо. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +23...+25°.

Прогноз погоды на 24 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков