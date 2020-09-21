Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября

За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 2 675 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 26 больных. В то же время 672 человек выздоровели.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 178 353 случаев COVID-19. Кроме того, 3 583 человек умерли и 78 184 человек выздоровели. На сегодняшний день активными больными остаются 96 586 пациентов.

Напомним, с 21 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 21 сентября зарегистрировали 31 239 507 случаев коронавирусной болезни COVID-19.