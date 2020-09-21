Скачать
Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября
Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября
Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом
Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Праздник 21 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 21 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября

Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября
09:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 2 675 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика коронавируса на 21 сентября

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 26 больных. В то же время 672 человек выздоровели. 

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 178 353 случаев COVID-19. Кроме того, 3 583 человек умерли и 78 184 человек выздоровели. На сегодняшний день активными больными остаются 96 586 пациентов.

Напомним, с 21 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 21 сентября зарегистрировали 31 239 507 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)
02 Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор
03 Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
04 Захоронены тысячи лет назад: в Египте откопали почти тридцать древних саркофагов (Фото)
05 Скандальный пенальти помог Заре отобрать очки у Шахтера (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе
Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе
Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире: где больше всего зараженных
Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире
Рождество Пресвятой Богородицы: красивые открытки и душевные поздравления
Рождество Пресвятой Богородицы: красивые открытки и душевные поздравления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь