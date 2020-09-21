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Попались: руководителей Укрзализныци подозревают в хищении более 4 млн гривен

Попались: руководителей Укрзализныци подозревают в хищении более 4 млн гривен
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
Ряд руководителей АО "УЗ" уличили в причасности к организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках и задокументировали вывод в тень через счета теневых фирм более 4 млн гривен. Об этом проинформировали в пресс-центре Службы Безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "УЗ" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.", - сообщили в службе безопасности и также добавили, что сотрудниками СБУ было установлено, что рядо лиц, занимающих руководящие посты были искусственно созданы для одного из филиалов "УЗ" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это повлекло за собой необходимость к привлечению частных коммерческих структур к поиску клиентов. В дальнейшем данные услуги предоставлялись подконтрольной организаторами коммерческой структурой, которая практически монополизировала данный сегмент рынка.

Также отмечалось, что в рамках начатого уголовного производства, задокументировали вывод на тетевые счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Данные финансы предпологаемо были присвоены организаторами и участниками коррупционной схемы.

Во время обысков в Одессе и столичных служебных помещениях УЗ, а также офисе коммерческой структуры сотрудниками правоохранителных органов были обнаружены оригинальные печати компаний имеющих признаки фиктивности, черновая бухгалтерия, финансово-хозяйственная документация и материалы переписок между фигурантами дела.

Фото СБУ с места обысков офиса:

деньги

Также были изъяты 1,2 млн гривен, на которые судом наложили арест.

На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Ранее сообщалось, что в связи с введением Тернополя в "красную" зону карантина, посадка пассажиров на этой станции будет запрещена. 

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СБУ, Укрзализныця, УЗ.

Автор:

Телеграф
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