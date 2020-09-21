В работе Telegram произошел масштабный сбой: "зацепило" и Украину

Сегодня 21 сентября произошел масштабный сбой в работе Telegram, большое количество пользователей не смогли воспользоватся программой во втором часу дня. Об этом сообщает статистика на сайте downdetector.ru.

Сегодня приблизительно в 14:00 произошел масштабный сбой в работе Telegram, затронуло даже Украину.

Согласно данным отчетности на интернет-ресурсе downdetector.ru можно заметить, что с 13:30 и до 14:30 у пользователей было большое затруднение при входе или попытке воспользоватся отправкой сообщения в программе.

Скриншот с downdetector со статистикой сбоев Telegram:





Сбои продолжаются и на данный момент, но их количество существенно снизилось.

Ранее сообщалось, что разработчики Telegram выпустили обновление с символичным номером 7.0, которое добавляет возможность видеозвонков.