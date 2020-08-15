Telegram отметил 7-летие запуском видеозвонков для Android

Разработчики выпустили обновление с символичным номером 7.0, которое добавляет возможность видеозвонков. Через время обещают и групповые видеозвонки.

Мессенджер Telegram празднует свое 7-летие, и в честь этого выпущено обновление с символичным номером 7.0, которое добавляет возможность видеозвонков.

Чтобы сделать видеозвонок, обновите приложение, после чего нажмите кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Во время беседы можно в любой момент переключиться между голосовым звонком и видеозвонком, а также свернуть звонок в небольшое окно и параллельно переписываться в чатах.

Для защиты данных используется сквозное шифрование (end-to-end encryption). Проверить это можно самостоятельно, с помощью четырех эмодзи, которые отображаются на экране: если у вас и у собеседника они одинаковые - значит, звонок защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков.

В ближайшее время Telegram планирует запустить групповые видеозвонки.

Как сообщалось ранее, в конце июля Telegram выпустил обновление 6.3. Оно позволяло совершать видеозвонки, но только в тестовом режиме на iOS-устройствах.