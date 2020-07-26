Вышло обновление Telegram 6.3 для iOS и Android

После выхода обновления 6.3 Telegram позволил воспользоваться функцией видеозвонков. Сейчас для включения этой функции потребуется проделать небольшую манипуляцию.

Команда Telegram представила обновление для мессенджера, которое добавляет много функций.

В Telegram появились видеозвонки, но пока только в тестовом режиме на iOS-устройствах.

В официальном блоге об этом не сообщается ни слова — вероятно, потому что это экспериментальное нововведение. Для того, чтобы у вас появилась возможность совершать видеозвонки, необходимо проделать некоторые манипуляции:

в первую очередь, обновите приложение App Store до версии 6.3

откройте дебаг-меню, 10 раз нажав на значок настроек в приложении

после этого в дебаг-меню включите функцию Experimental Feature (Экспериментальные функции)

в результате получаем в профиле значок "Video call"

Что еще

Официальные нововведени:

видеоаватары, то есть видео вместо статичной фотографии в профиле. Теперь в чатах будет отображаться кадр, который вы сами выберете.

в мессенджере усовершенствовали и раздел "Люди рядом". Теперь, когда кто-либо свяжется с вами через этот раздел, вы увидите, на каком расстоянии от вас находится собеседник. Если же инициатором чата выступаете вы сами, Telegram предложит приветственный стикер, с которого удобно начать беседу.

если вам прислали видео или фото, в уведомлении и списке чатов будет отображаться его уменьшенная копия. Данная функция работает также и в результатах поиска по сообщениям, благодаря чему найти нужное сообщение стало ещё проще.

увеличен лимит на размер отправляемых файлов — до 2 ГБ.

в редакторе появился сглаживающий фильтр, который можно наложить на любую фотографию или видеозапись, снятую фронтальной камерой телефона.

К тому же, добавили возможность отключать уведомления и помещать в архив новые чаты с пользователями, которых нет в списке контактов, развернутую статистику для владельцев групп с 500 и более пользователей.

Напомним, разработчики популярной социальной сети Facebook тестируют новый дизайн страниц, а также упрощенную систему управления страницами.