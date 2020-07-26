Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину
Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину
Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю
Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю
Лестер проиграл Манчестер Юнайтед в матче за Лигу чемпионов
Лестер проиграл Манчестер Юнайтед в матче за Лигу чемпионов
СМИ: Принц Гарри стал инициатором выхода из королевской семьи
СМИ: Принц Гарри стал инициатором выхода из королевской семьи

Вышло обновление Telegram 6.3 для iOS и Android

Вышло обновление Telegram 6.3 для iOS и Android
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
После выхода обновления 6.3 Telegram позволил воспользоваться функцией видеозвонков. Сейчас для включения этой функции потребуется проделать небольшую манипуляцию.

Команда Telegram представила обновление для мессенджера, которое добавляет много функций.

В Telegram появились видеозвонки, но пока только в тестовом режиме на iOS-устройствах.

В официальном блоге об этом не сообщается ни слова — вероятно, потому что это экспериментальное нововведение. Для того, чтобы у вас появилась возможность совершать видеозвонки, необходимо проделать некоторые манипуляции:

  • в первую очередь, обновите приложение App Store до версии 6.3

  • откройте дебаг-меню, 10 раз нажав на значок настроек в приложении

  • после этого в дебаг-меню включите функцию Experimental Feature (Экспериментальные функции)

  • в результате получаем в профиле значок "Video call"

Новые функции в телеграм

Что еще

Официальные нововведени:

  • видеоаватары, то есть видео вместо статичной фотографии в профиле. Теперь в чатах будет отображаться кадр, который вы сами выберете.

  • в мессенджере усовершенствовали и раздел "Люди рядом". Теперь, когда кто-либо свяжется с вами через этот раздел, вы увидите, на каком расстоянии от вас находится собеседник. Если же инициатором чата выступаете вы сами, Telegram предложит приветственный стикер, с которого удобно начать беседу.

  • если вам прислали видео или фото, в уведомлении и списке чатов будет отображаться его уменьшенная копия. Данная функция работает также и в результатах поиска по сообщениям, благодаря чему найти нужное сообщение стало ещё проще.

  • увеличен лимит на размер отправляемых файлов — до 2 ГБ.

  • в редакторе появился сглаживающий фильтр, который можно наложить на любую фотографию или видеозапись, снятую фронтальной камерой телефона.

В Viber появится новая функция - реакции на сообщения

К тому же, добавили возможность отключать уведомления и помещать в архив новые чаты с пользователями, которых нет в списке контактов, развернутую статистику для владельцев групп с 500 и более пользователей.

Напомним, разработчики популярной социальной сети Facebook тестируют новый дизайн страниц, а также упрощенную систему управления страницами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Telegram, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
02 Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс
03 Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению
04 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
05 "Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными
Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
В Альпах разбился туристический самолет: есть жертвы
В Альпах разбился туристический самолет: есть жертвы
Получены первые снимки северного полюса Ганимеда
Получены первые снимки северного полюса Ганимеда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь