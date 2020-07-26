Вышло обновление Telegram 6.3 для iOS и Android

Команда Telegram представила обновление для мессенджера, которое добавляет много функций.
В Telegram появились видеозвонки, но пока только в тестовом режиме на iOS-устройствах.
В официальном блоге об этом не сообщается ни слова — вероятно, потому что это экспериментальное нововведение. Для того, чтобы у вас появилась возможность совершать видеозвонки, необходимо проделать некоторые манипуляции:
в первую очередь, обновите приложение App Store до версии 6.3
откройте дебаг-меню, 10 раз нажав на значок настроек в приложении
после этого в дебаг-меню включите функцию Experimental Feature (Экспериментальные функции)
в результате получаем в профиле значок "Video call"
Что еще
Официальные нововведени:
видеоаватары, то есть видео вместо статичной фотографии в профиле. Теперь в чатах будет отображаться кадр, который вы сами выберете.
в мессенджере усовершенствовали и раздел "Люди рядом". Теперь, когда кто-либо свяжется с вами через этот раздел, вы увидите, на каком расстоянии от вас находится собеседник. Если же инициатором чата выступаете вы сами, Telegram предложит приветственный стикер, с которого удобно начать беседу.
если вам прислали видео или фото, в уведомлении и списке чатов будет отображаться его уменьшенная копия. Данная функция работает также и в результатах поиска по сообщениям, благодаря чему найти нужное сообщение стало ещё проще.
увеличен лимит на размер отправляемых файлов — до 2 ГБ.
в редакторе появился сглаживающий фильтр, который можно наложить на любую фотографию или видеозапись, снятую фронтальной камерой телефона.
К тому же, добавили возможность отключать уведомления и помещать в архив новые чаты с пользователями, которых нет в списке контактов, развернутую статистику для владельцев групп с 500 и более пользователей.
Напомним, разработчики популярной социальной сети Facebook тестируют новый дизайн страниц, а также упрощенную систему управления страницами.