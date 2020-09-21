Скачать
Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Резников объяснил ситуацию с введением миротворцев на Донбасс
Резников объяснил ситуацию с введением миротворцев на Донбасс
В Украину возвращается тепло: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 22 сентября
В Украину возвращается тепло: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 22 сентября
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки
"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки

В Украину возвращается тепло: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 22 сентября

В Украину возвращается тепло: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 22 сентября
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
22 сентября в Украине будет господствовать "бабье лето" - сухо и тепло во всех регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня +22 — +27 градусов. Утром и вечером ожидаются туманы.

В течение недели температура воздуха достигнет +25 — +29 градусов, а на юге и до +30 градусов.

 В Киеве 22 сентября солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов. Осадков не ожидается.

Ночь на 1 сентября в столице побила температурный рекорд за последние 140 лет

23 сентября во всех областях установится сухая погода, дождей не предвидится. Температура воздух ночью +5...+7°, днем +22...+24°.

24-25 сентября на западе пройдут грозовые дожди, на остальной территории - сухо. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +23...+25°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: какие города попали в "красный список"
02 Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
03 Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)
04 Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор
05 Ночью - заморозки, днем до +25°: погода на ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Собчак пришлось нарушить закон из-за Поклонской (видео)
Собчак пришлось нарушить закон из-за Поклонской (видео)
Маршрутка сбила невесту Холодницкого: первые детали и фото с места аварии
Маршрутка сбила невесту Холодницкого: первые детали и фото с места аварии
В ЕС заговорили о возможном введении безвизового режима с Беларусью
В ЕС заговорили о возможном введении безвизового режима с Беларусью
Звезда сериала &quot;Школа&quot; похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей это удалось
Звезда сериала "Школа" похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей это удалось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь