В Украину возвращается тепло: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 22 сентября

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня +22 — +27 градусов. Утром и вечером ожидаются туманы.
В течение недели температура воздуха достигнет +25 — +29 градусов, а на юге и до +30 градусов.
В Киеве 22 сентября солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов. Осадков не ожидается.
23 сентября во всех областях установится сухая погода, дождей не предвидится. Температура воздух ночью +5...+7°, днем +22...+24°.
24-25 сентября на западе пройдут грозовые дожди, на остальной территории - сухо. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +23...+25°.