В Украину возвращается тепло: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 22 сентября

22 сентября в Украине будет господствовать "бабье лето" - сухо и тепло во всех регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня +22 — +27 градусов. Утром и вечером ожидаются туманы.

В течение недели температура воздуха достигнет +25 — +29 градусов, а на юге и до +30 градусов.

В Киеве 22 сентября солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов. Осадков не ожидается.

23 сентября во всех областях установится сухая погода, дождей не предвидится. Температура воздух ночью +5...+7°, днем +22...+24°.

24-25 сентября на западе пройдут грозовые дожди, на остальной территории - сухо. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +23...+25°.