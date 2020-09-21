Украинский истребитель держал на мушке российский самолет Ил-20, но получил приказ не стрелять

Эта история случилась в начале войны с Россией в 2014 году и впервые о ней стало известно из публикации нового, октябрьского номера американского журнала AIR & SPACE MAGAZINE. Где опубликовали статью под названием "Истребитель, на котором воюют по обе стороны. Где украинские пилоты рассказали об их" бывалых "Су-27".

Первым авиаполком в СССР, был перевооружён на новые самолеты Су-27 в 1985 году, стал 831-й, который базируется в Миргороде (Украина). Этот полк считался одним из лучших в ВВС СССР.

Истребители Су-27 патрулировали небо Украины 35 лет сначала в противовес американскому F-15, а сегодня это - перехватчик ВВС независимой Украины, которая защищает небо страны от своих российских визави Су-27.

После распада СССР в 1991 году украинские Су-27 стали собственностью Украины.

Однако это были самолеты первых серийных партий, а с 2009 года, начиная с ухудшения отношений с Россией, Украина стала испытывать трудности с поставками запчастей, которые поступали из России.

Пять самолетов были потеряны в катастрофах, девять самолетов были проданы за границу. Началась каннибализация - старые планеры стали источником запчастей.

"Я захватил Ил-20 и мог запустить ракету, но получил жесткий приказ оружие не применять ..."

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, в ВВС Украины было только 19 исправных Су-27. Однако даже они были заметной силой, которая могла существенно изменить формат боевых действий и военного противостояния с Российской Федерацией, которое из Крыма быстро посунулося и на восточные области Украины.

Вот один из фрагментов того времени, о котором рассказал полковник Дмитрий Фишер (в отставке), бывший командир эскадрильи 831-й Галатийскую авиационной бригады.

"Во время войны с Россией я перехватил российский турбовинтовой самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 в районе к югу от Донецка. Я не приближался к нему, однако держался в пределах видимости.

Согласно моим бортовыми системами, он нарушил наше воздушное пространство. Я захватил его и мог запустить ракету, но я получил жесткий приказ оружие не применять. Оно того не стоило. Ведь россияне могли бы использовать это как повод для полномасштабной войны.

Это был не единственный угрожающий случай.

Несколько раз мы отслеживали российские истребители с помощью нашего радара на их стороне границы.

Например, когда наши Ан-26 сбрасывали грузы для наших пограничников, окруженных подконтрольными России войсками в Краснодоне, россияне каждый раз поднимали свои истребители.

Есть основания подозревать, что один "Антонов" был сбит ракетой класса "воздух-воздух", запущенной с территории России.

Наше присутствие в какой-то степени сдерживала их ".

Хотя сегодня украинский Су-27 уступает новейшим российским истребителям Су-27СМ2, Су-30СМ и Су-35, он остается надежной боевой платформой с большим запасом ресурса планера. С добавлением западной авионики и других систем он еще долгое время будет оставаться важным компонентом обороны Украины, считают авторы публикации в американском издании AIR & SPACE MAGAZINE.

Также сообщалось, что в близи Горловки в районе Зайцевого боевики продолжают обустраивать новые позиции, несмотря на перемирие. Было замечено шесть новых позиций на линии обороны.