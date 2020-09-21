"Мы будем хоронить близких. Из-за своей и чужой тупости": Украине предрекли новый серьезный карантин

В Украине с каждым днем продолжают заражатся и умирать от коронавируса. Мужчина, которого COVID-19 коснулся непосредственно рассказал свою историю, почему не стоит пренебрегать правилами защиты от заболевания и к чему это может привести.

В Украине по состоянию на 21 сентября продолжается карантин и коронавирус продолжает распространятся и "косить" людей.

Виталий Дейнега поделился своей историей в Фейсбуке, как его коснулась болезнь и повлияла на его жизнь.

"В завтрашний статистике по COVID-19 будет мама моего друга. Будет в графе умерших. В статистике по субботу там появилась моя жена, в графе "новые заболевания". Жене трудно, но пока без паники. Маме друга больше нет.

Я очень хотел отмолчаться и отлежаться после окончания своей работы в Фонде. Но эти события заставляют меня прервать эту тишину досрочно.

Болезнь - это не прикол, не заговор и не выдумка. Она тяжело переносится. Она не лечится (только симптомы и сопутствующие заболевания). Она убивает. И убивать дальше.

Она еще долго не отступит. В марте на одной из внутренних совещаний я сказал что она займет больше жизней чем война. И вот количество тех, кого унесла болезнь уже превышает потери Вооруженных Сил и приближается к совокупным потерям всех подразделений за все время. И мы же с вами понимаем, что это только начало? Что сейчас закроются летние террасы и все теснее будет в маршрутках (в которых на зиму еще и закроют окна). Что дети уже 3 недели ходят в школы и сады. Что сезон отпусков уже все и сейчас все на работе. Что в Киеве уже очереди на КТ в отдельных клиниках надо ждать по 2 недели ...

Я думаю, что нас всех ждет новая волна локдаунив, более вероятно что после выборов, когда будет уже поздно. Я думаю, что эта зима будет холодной и злой как никогда до этого, никогда кроме зимы 2014-2015, но тогда смерть гуляла на фронте, а сейчас фронт за каждым окном, в каждой маршрутке, за каждым столом в офисе.

Сейчас каждый выход из дома - это как выход в зону поражения, за тем лишь исключением что каска на фронте защищает тебя, а маска во время эпидемии - тебя и других. А на войне (если ты не идиот) без приказа и боевой необходимости лучше не высовываться.

Проведу еще одну параллель с войной. Минские договоренности выиграли нам самое главное - время. Время на перегруппировку сил и кардинальное усиление армии. Время который был потерян. Военный бюджет Украина в 2013 году составлял 2400000000 $ а 2015г - около трех. Бюджет прошлого был более 4 и его хватает по существу на выплаты зарплат, косметический ремонт и поддержание тонуса в надежде, что эту войну мы можем выстоять на остатках советских снарядов и техикы (но очевидно, что это не так).

Такая же история и с пандемией. Я знаю что в СНБО начало бить тревогу еще с января. В конце марта я лично приводил представителей топовых лабораторий в ОП и знакомил их с новым министром Степановым. Одна из сетей согласилась дать людей, опыт и технику, чтобы после небольших реформ государство начало сама тестировать людей превентивно и со скоростью в минимум 120 000 тестов в неделю. Срок выполнения проекта составлял до 6 недель. Ссылка на пост об этом оставлю в комментариях. Это было полгода назад. Полгода которые были утрачены.

Что же будет дальше? А дальше, как это всегда бывает, к нам неожиданно придет зима. Только этой зимой мы роздуплимся не по недостатку сниговбиральнои техники, а из-за коллапса медицинской системы в отдельных регионах и то что новая китайская болезнь затронет кого-то из окружения каждого. Вот и все.

И если добавить колпак своей власти нам довольно сложно - то гражданам ее добавить еще сложнее. Даже если убрать дебилов, которые не верят в существование вируса и считают, что это глобальный розводняк. Даже если набить хлибала экспертам, которые прибегут в комменты статистике погибших от ДТП (забывая что это некорректное сравнение и при плохих обстоятельствах ковид вполне способен сравниться с ДТП по количеству умерших). Даже если забить на тех кто чужим бидляцтвом (здесь можно дописать слово "Велюр") оправдывать свое (здесь имена уже своих знакомых). Что делать с тирчачимы носами в метро? Что делать с людьми, которые имели контакт с больным и, все равно, толкались куда из дома потому что "надо"? Что делать с продавцами и официантами со спущенными масками? А с фразой "и ладно у нас можно и так"?

Дело в том, что мы здесь в одной лодке, друзья и враги, вата и патриоты, сторонники Владимира и Петра. Не всех нас ждут иностранные клиники, да и не всем из нас они способны помочь.

Карантин (который этой зимой снова будет введен) работает только когда мы все вместе. Болезнь не лечится, вакцины нет, длительного иммунитета тоже. Мы либо тем или иным способом сможем договориться. Или так же вместе будем прятать знакомых и близких. Из-за своей или чужой тупость.

Единственное что в этом мире мы можем изменить - это себя, или, по крайней мере, свое поведение. Поведение откровенных мудаков можно пробовать менять силовыми методами.

И никогда не использовать ее в качестве оправдания.

Зима будет холодной и ее конец увидят не все.

Украинцы хорошо научились объединяться против общего врага в холодное время года.

Думаю, что время пришло.

можем начинать

С себя" - закончил рассказ мужина.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека.