Пожар в доме Шабунина начался из-за поджога: стало известно, как действовали преступники

Виталий Шабунин, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции", член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины, поделился результатами экспертизы касательно поджога его дома. Об этом он сообщил в соцсети Фейсбук.

Шабунин заявил, что результаты уже получены и это на 100 процентов умышленный поджог.

Таке, он добавил: "Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизы у меня претензий нет.

Поджог осуществлялся способом, оставляющим минимальные шансы на спасение людей в доме. Господа чудо, что соседка среди ночи не спала."

По данному инциденту ведется расследование но ни исполнители ни заказчики не найдены.

После заключения экспертизы полицейскими появилась самая вероятная версия поджога.

По данным полученным сотрудниками правоохранительных органов, для поддержания устойчивого огня был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость по типу бензина, дизельного топлива или газа.

Ранее сообщалось, что общественный деятель, активист и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Фейсбук заявил, что в ночь на 23 июля неизвестные подожгли его дом.