Пришлось обращаться не только к врачам: первый заместитель Ткаченко подхватил коронавирус

Как заявил в своем Фейсбуке Карандеев: "С сегодняшнего дня вступил в бой за свое здоровье с проблемным заболеванием современности -
Коронавирусная болезнью (COVID-19)."
Он подчеркнул, что тест на присутствие в организме коронавируса дал положительный результат.
"А так все хорошо начиналось ...
Легкое недомогание, невысокая температура, отсутствие насморка и кашля ...
Пару пакетиков горячего раствора парацетамола и на второй день должен быть снова в строю." - пожаловался замминистра культуры.
Он также добавил, что ему подсказали скорее пройти ПЦР-тест на коронавирус в лаборатории.
За что он очень благодарен.
Хоть и новость о заболевании была для него неожиданной, он отнесся к ней без особого удивления.
"Высокая плотность социальных и профессиональных контактов является признаком моего образа жизни, поэтому и риски, даже в условиях максимального соблюдения мер безопасности, были немалыми.
Теперь надо как-то лечиться ...
Отсутствие эффективных клинических протоколов заставила кроме врачей обратиться к друзьям, которые имели печальный, но успешный опыт борьбы с мировым пандемией коронавируса." - заявил Карандеев.
Он подчеркнул, что очень благодарен не только врачам, но и друзьям у которых уже был опыт с коронавирусом за их советы и поддержку в борьбе с COVID-19.
"Часто звучат тезисы о неизбежности заболевания коронавирус.
Мол, зачем тратить ресурсы и унебезпечуватись, если рано или поздно должны переболеть все.
Возможно так и есть. Вакцины от коронавируса пока нет
Но политика безопасности пассивность и отсутствие движения народного сопротивления распространению COVID-19 (особенно в условиях непредсказуемости поведения вируса) заведомо проигрышной позицией!" - напомнил замминистра.
Также он обратился к людям с просьбой: "Дорогие мои коллеги, друзья, все, с кем я непосредственно контактировал в последние дни, прошу обратить внимание на свое здоровье и при необходимости пройти соответствующее тестирование.
Проявите сейчас к себе пожалуйста внимание и в дальнейшем соблюдайте правила эпидемиологической безопасности!".
Он также добавил, что нашел позитив в данной ситуации, а именно то, что после полного выздоровления можно будет дышать свободнее, не надевая медицинскую маску.
Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает распространятся в Украине, сегодня медики зафиксировали 2 884 новых случая коронавируса.