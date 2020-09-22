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Пришлось обращаться не только к врачам: первый заместитель Ткаченко подхватил коронавирус

Пришлось обращаться не только к врачам: первый заместитель Ткаченко подхватил коронавирус
Обновлено 12:25 Сегодня Телеграф Фото: facebook
У первого заместителя министра культуры Украины Ростислава Карандеева обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил в соцсети Фейсбук.

Как заявил в своем Фейсбуке Карандеев: "С сегодняшнего дня вступил в бой за свое здоровье с проблемным заболеванием современности -

Коронавирусная болезнью (COVID-19)."

Он подчеркнул, что тест на присутствие в организме коронавируса дал положительный результат. 

"А так все хорошо начиналось ...

Легкое недомогание, невысокая температура, отсутствие насморка и кашля ...

Пару пакетиков горячего раствора парацетамола и на второй день должен быть снова в строю." - пожаловался замминистра культуры.

Он также добавил, что ему подсказали скорее пройти ПЦР-тест на коронавирус в лаборатории.

За что он очень благодарен.

Хоть и новость о заболевании была для него неожиданной, он отнесся к ней без особого удивления.

"Высокая плотность социальных и профессиональных контактов является признаком моего образа жизни, поэтому и риски, даже в условиях максимального соблюдения мер безопасности, были немалыми.

Теперь надо как-то лечиться ...

Отсутствие эффективных клинических протоколов заставила кроме врачей обратиться к друзьям, которые имели печальный, но успешный опыт борьбы с мировым пандемией коронавируса." - заявил Карандеев.

Он подчеркнул, что очень благодарен не только врачам, но и друзьям у которых уже был опыт с коронавирусом за их советы и поддержку в борьбе с COVID-19.

"Часто звучат тезисы о неизбежности заболевания коронавирус.

Мол, зачем тратить ресурсы и унебезпечуватись, если рано или поздно должны переболеть все.

Возможно так и есть. Вакцины от коронавируса пока нет 

Но политика безопасности пассивность и отсутствие движения народного сопротивления распространению COVID-19 (особенно в условиях непредсказуемости поведения вируса) заведомо проигрышной позицией!" - напомнил замминистра.

Также он обратился к людям с просьбой: "Дорогие мои коллеги, друзья, все, с кем я непосредственно контактировал в последние дни, прошу обратить внимание на свое здоровье и при необходимости пройти соответствующее тестирование.

Проявите сейчас к себе пожалуйста внимание и в дальнейшем соблюдайте правила эпидемиологической безопасности!".

Он также добавил, что нашел позитив в данной ситуации, а именно то, что после полного выздоровления можно будет дышать свободнее, не надевая медицинскую маску.

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает распространятся в Украине, сегодня медики зафиксировали 2 884 новых случая коронавируса.

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Украина, Коронавирус, Covid-19, Ростислав Карандєєв.

Автор:

Телеграф
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