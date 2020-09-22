Летняя жара: синоптик пообещала продолжение бабьего лета

В Украине продолжается "бабье лето" - в ближайшие сутки погода будет радовать украинцев теплом, осадков не прогнозируют.

Завтра, 23 сентября, в Украину придет антициклон. Он принесет сухую, солнечную и теплую погоду. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +28°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы. В Киеве завтра то, что и сегодня - солнце и +25 градусов. Ближайшие дожди придут в воскресенье", - написала она.

Диденко напомнила украинцам, что сегодня, 22 сентября, - День осеннего равноденствия, и световой день будет становиться все короче.

"А пока вместе с антициклоном со всей силы держимся за юбку бабьего лето - пусть посидит еще с нами на солнце, семечки вместе полузгаем, орехи поедим, яблоки, тыкву попечем, посплетничаем. Так как пришел сегодня День осеннего равноденствия и света понемногу уменьшаться. До весны", - отметила Диденко.

Как сообщал "Телеграф", жаркая и сухая погода установилась в Украине до конца недели. Лишь небольшие осадки прогнозируют на выходные.