Украинцев со скандалом сняли с рейса в Турцию

Отказ надеть защитную маску в самолете обернулся испорченным отпуском для семейной пары украинцев.

Об этом рассказала Леся Войтицкая, которая стала свидетелем инцидента на борту самолета.

По словам девушки, собирающиеся лететь в Анталию пассажиры грубо ответили на требование стюардессы надеть маски. Расплата не заставила себя долго ждать – через полчаса пограничники сняли грубиянов с рейса.

Войтицкая не исключает, что дебоширам пришлось заплатить штраф и отмечает, что поступи они иначе, отпуск можно было бы спасти.

Подписчики Войтицкой отмечают, что за такой поступок авиакомпания может внести пассажиров в «черный список», что будет означать запрет на полеты.

«Это то, с чем я тут борюсь. С людьми, которым все по фигу», «Еще бы в нашем метро там сделать», «У нас тоже были такие на рейсе, но их не сняли», - также отмечают в комментариях.

Хотя нашлись и те, кто нашел оправдание для скандальных пассажиров.

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