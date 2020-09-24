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У жены Медведчука Оксаны Марченко нашли новый бизнес в России

У жены Медведчука Оксаны Марченко нашли новый бизнес в России
16:09 Сегодня Телеграф radiosvoboda.org Фото: twitter
Супруга Виктора Медведчука и кума президента РФ, телеведущая Оксана Марченко в начале сентября стала обладательницей строительной компании в России.

Об этом проинформировали в программе "Схемы" (проект Радіо Свобода).

Из данных реестра юрлиц РФ, 11 сентября 2020 компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг". ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020, а ее основным направлением является "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

"НЗНП Инжиниринг" с августа текущего года состоит в членстве "Ассоциации проектировщиков Южного округа" - данная информация доступна на сайте ассоциации. Южный округ - тер-объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположился завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко. 

Само название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Медведчука и Марченко, которые задействованы при добычи и переработке нефтепродуктов на территории РФ. В частности: "НЗНП Трейд" - компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добычи нефти на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД "НЗНП" - компания, занимающаяся продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" - компания-перевозчик и АО "НЗНП". По информации журналистов, нефтепродукты этого предприятия, несмотря на жесткие санкции, наложенные Америкой на Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для корпорации Exxonmobil в США.

Главой "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак - бывший замминистра природных ресурсов РФ и ексочильник Федерального агентства по пользованию недрами. 

Также сообщалось, что Николаевская ячейка ОПЗЖ находится в конфликтном состоянии вокруг списка в гор и обл совет и никак не может определиться с кандидатом в мэры. 

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Оксана Марченко, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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