Фокину пришлось извиняться за слова о «повстанцах» на Донбассе

Первый замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выразил глубочайшие извинения за оговорку в недавнем интервью "Украинскому радио", когда, "опрометчиво использовал термин "повстанцы".

Фокин в своем заявлении рассказал, что "и хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики"."

Также он добавил, что искренне просит прощения всех, кого задели его слова, как патриот Украины и один из руководителей Украинского государства он искренее желает и сделает все возможное для возвращения в Украину мира и чтобы наши военные и мирные граждане не погибали.

Подчеркнув, что именно такой он видит свою роль в украинской делегации в ТКГ.

Замглавы в ТКГ также заявил, что он правда сожалеет, что его оговоркой был вызван такой силы общественный резонанс.

"В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово!", - отметил он.

Ранее сообщалось, что заместитель представителя украинской стороны в ТКГ Витольд Фокин в понедельник, 21 сентября, заявил о возможности формирования на оккупированных территориях Донбасса международного правительства на переходный период.