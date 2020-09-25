Штрафы отменили: в Украине изменили наказание за угон авто

С 25 сентября в Украине вступили в силу новые наказания за кражу и угон транспортных средств. Вместо штрафа предусматривается ограничение или лишение свободы.

Соответствующий закон 22 сентября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Что изменится:

за угон автомобиля – ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет ;

завладение авто с помощью электронных устройств – лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового;

угон автомобиля организованной группой лиц с применением насилия – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также со вступлением в силу нового закона изменяется схема определения наказания. Теперь тяжесть преступления будет устанавливаться исходя из стоимости транспортного средства, а не нанесенных ему повреждений. То есть, чем дороже автомобиль, тем больший срок получит злоумышленник.