Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией

Украинские пользователи соцсети Вконтакте, если будут распространять российский контент на территории Украины, то получат определенные проблемы с Нацполицией и силовыми структурами.

Если украинцы будут пользоваться запрещенной российской соцсетью ВКонтакте, то их поставят на учет и будут проверять на предмет распространения российского контента.

"Я бы хотел обратить внимание на пользователей запрещенного ресурса. Это так же должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего они это делают. Все эти пользователи будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент на территории Украины, то у них будут определенные хлопоты с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", — заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на пресс-конференции.

Вопрос с блокировкой прокси-сервера решат в ближайшее время: "В Украине есть институты, которые за это непосредственно отвечают. Сейчас этот вопрос в работе, и мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших международных партнеров мы этот вопрос решим", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, что по решению СНБО в мае 2017 года, тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировки в Украине социальной сети ВКонтакте. Также были заблокированы сервисы Яндекса, Mail.ru и соцсеть Однокласники.

13 сентября этого года стало известно, что запрещенной соцсети удалось частично обойти блокировку. Российская соцсеть стала доступна в мобильном приложении.