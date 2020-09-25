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Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией

Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Украинские пользователи соцсети Вконтакте, если будут распространять российский контент на территории Украины, то получат определенные проблемы с Нацполицией и силовыми структурами.

Если украинцы будут пользоваться запрещенной российской соцсетью ВКонтакте, то их поставят на учет и будут проверять на предмет распространения российского контента.

"Я бы хотел обратить внимание на пользователей запрещенного ресурса. Это так же должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего они это делают. Все эти пользователи будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент на территории Украины, то у них будут определенные хлопоты с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", — заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на пресс-конференции.

Вопрос с блокировкой прокси-сервера решат в ближайшее время: "В Украине есть институты, которые за это непосредственно отвечают. Сейчас этот вопрос в работе, и мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших международных партнеров мы этот вопрос решим", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, что по решению СНБО в мае 2017 года, тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировки в Украине социальной сети ВКонтакте. Также были заблокированы сервисы Яндекса, Mail.ru и соцсеть Однокласники.

13 сентября этого года стало известно, что запрещенной соцсети удалось частично обойти блокировку. Российская соцсеть стала доступна в мобильном приложении.

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Полиция, ВКонтакте, СНБО.

Автор:

Телеграф
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