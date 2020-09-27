Праздник 27 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

В этот день, 27 сентября, православная церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. Другие названия праздника: "Воздвижение", "Вздвиженьев день", "Вырий", "Ставров день", "Третьи осенины".

Церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня был установлен в память обретения Креста, которое произошло в 4 веке в Иерусалиме. По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку - три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Название праздника нашло отражение и в народных поговорках. Воздвижение называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем - словами, обозначавшими какое-то движение, изменение состояния. "Пришло Сдвижение - кафтан с шубой сдвинулся", - говорили в народе, подмечая, что зима "придвигается", а лето и осень "отодвигаются".

Воздвиженье был постным праздником. Считалось, что "кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится". Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. "На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца"; "Смекай, баба, про капусту - Воздвиженье пришло", - говорили люди. За три дня до праздника было принято убирать кочаны с огорода, а далее в течение недели, а то и двух крестьянки занимались заготовкой капусты на зиму.

27 сентября в домах мелом, сажей, углем, чесноком, кровью животного рисовали кресты. Небольшие крестики из дерева помещали в закромах и яслях животных. При отсутствии крестов их делали из веточек рябины. По поверью, они должны были охранять людей, животных и урожай от нечистой силы.

А вот важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь укусит, то уже не сможет уползти и спрятаться от мороза.

Что нельзя делать 27 сентября:

Запрещалось в этот праздник подавать на стол любые мясные блюда. Считалось, что человек, который попробовал мясо убитого животного в этот день, убивает все произнесенные им молитвы.

Согласно народным традициям, 27 сентября было запрещено ходить в лес. Считалось, что в этот день по лесу гуляет Леший и пересчитывает всех лесных жителей, а если ему на пути попадется человек, то обратной дороги из леса путник не найдет.

Народные приметы на 27 сентября: