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Известный украинский журналист умер от рака

Известный украинский журналист умер от рака
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Фото: suspilne.media
Украинский журналист Олег Тудан умер после долгой борьбы с онкозаболеванием.

Олег Тудан работал корреспондентом ТСН и "Общественное Буковина" в Черновцах. Три года Олег боролся с раков. В 2018 году перенес тяжелую операцию по удалению опухоли.

О его смерти сообщила подруга Кристина Гаврилюк. Об этом она написала в Facebook. О похоронах она сообщит позже.

В 2020-м врачи обнаружили рецидив. В феврале Олегу назначили химиотерапию и курс радиотерапии. Также для него собирали деньги на иммунотерапию.

Осторожные врачи не давали никаких прогнозов, но Олег решил так просто не сдаваться. Друзья собирали средства на лечение. На его спасение была надежда — украинские врачи собирались впервые использовать иммунотерапию для лечения рака пищевода. Именно этот метод два года назад получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Лечение уже сертифицировано в Украине, но до сих пор дорогое. Первым пациентом должен был стать Олег Тудан. 

Редакция "Телеграфа" выражает соболезнования всем родным и близким Олега.

Напомним, 55-летняя звезда украинского телевидения Алла Мазур, поборовшая рак, написала трогательное обращение к своим поклонникам.

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Рак, Журналист.

Автор:

Телеграф
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