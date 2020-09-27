Умер бывший глава КГГА Иван Салий: названа причина

Как пишет издание "ГОРДОН", его сын Константин сообщил, что причиной смерти политика стал оторвавшийся тромб.
Дата похорон пока не сообщается. О ней известят всех, кто захочет прийти проститься, говорят в семье политика.
Салию было 76 лет.
В 1992-1993 годах он был представителем президента в Киеве и председателем КГГА. По его словам, покинул пост из-за разногласий с президентом Леонидом Кравчуком.
Впоследствии дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.
Как сообщалось ранее, украинский журналист Олег Тудан умер после долгой борьбы с онкозаболеванием.