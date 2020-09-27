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Умер бывший глава КГГА Иван Салий: названа причина

Умер бывший глава КГГА Иван Салий: названа причина
Обновлено 20:16 Сегодня Телеграф Фото: budport
Украинский политический деятель, бывший глава Киевской горгосадминистрации Иван Салий скончался 26 сентября.

Как пишет издание "ГОРДОН", его сын Константин сообщил, что причиной смерти политика стал оторвавшийся тромб.

Дата похорон пока не сообщается. О ней известят всех, кто захочет прийти проститься, говорят в семье политика.

Салию было 76 лет.

В 1992-1993 годах он был представителем президента в Киеве и председателем КГГА. По его словам, покинул пост из-за разногласий с президентом Леонидом Кравчуком.

Впоследствии дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

Как сообщалось ранее, украинский журналист Олег Тудан умер после долгой борьбы с онкозаболеванием.

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Киев, КГГА, Иван Салий.

Автор:

Телеграф
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