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Сумма претензий украинцев к РФ из-за войны и оккупации может превысить 100 миллиардов евро - Сенченко

Сумма претензий украинцев к РФ из-за войны и оккупации может превысить 100 миллиардов евро - Сенченко
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф
Глава общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко оценил ущерб, который причинила Россия в ходе вооруженной агрессии против Украины. По его мнению, сумма может превысить 100 миллиардов евро.

Сенченко в интервью Радио Свобода напомнил, что примерно два миллиона украинцев пострадали от агрессии РФ, из них 1,5 миллиона - вынужденные переселенцы.  

"Если каждый из этих людей подаст в суд и сумма ущерба будет рассчитана исходя из практики Европейского суда, то общая сумма претензий к Российской Федерации превысит 100 миллиардов евро", - отметил он, добавив, что сейчас такого количества решений нет, а общая сумма претензий пока оценивается в несколько миллионов евро. 

Сенченко также добавил, что пострадавшим вследствие войны на Донбассе или оккупации Крыма приходится идти "сложным путем", а именно, сначала получить решение суда о том, что человек или родственники погибшего на Донбассе пострадал из-за действий РФ и лишь потом определить размер причиненного ущерба. 

"У нас подобных решений для пострадавших граждан есть уже сотни, а решений первого этапа – установление факта – несколько тысяч, вплоть до Верховного суда Украины. Решений о взыскании ущерба вынесено несколько сотен для семей погибших, вынужденных переселенцев и других категорий пострадавших", - добавил он.

По его словам, иски пострадавших рассматриваются в украинских судах, а вот добиваться их выполнения Россией приходится уже в международных судах. 

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Вооруженная агрессия РФ началась в 2014 году с оккупации Крымского полуострова. 

По оценкам ООН в ходе текущего конфликта на Донбассе, погибло более 13 тысяч человек. 

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Россия, Донбасс, Андрей Сенченко, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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