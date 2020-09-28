"Без масок все, включая проводника": рассказ журналистки о поездке в поезде "Укрзалізниці" вызвал бурное обсуждение в сети

Известный журналист Ольга Мусафирова рассказала о своей поездке в плацкартном вагоне поезда во время разгара эпидемии коронавируса.

Мусафирова ехала в командировку в новом современном вагоне, где заполненность пассажирами была сто процентов.

Об этом журналистка написала в своем Facebook.

Кроме того, в поезде должен действовать строгий масочный режим, но как только все расселись по своим местам, так сразу же "демаскировались".

Помимо этого грубого нарушения в поезде абсолютно отсутствовала вентиляция. Стоит отметить, что даже в старых поездах есть вентиляционная система.

"Я не ковид-диссидент, чтобы вы понимали. Но спустя несколько часов поездки при полном, нет - полнейшем!- отсутствии вентиляции тоже решила, что слегка поспать зачеркнуто подышать хотя бы спертым воздухом перед работой в командировке мне надо по жизненным показаниям", - написала Мусафирова.

Также журналистка возмутилась, что никто не измерял пассажирам температура, хотя в вагоне были люди с симптомами ОРВИ.

"А у той женщины, что покашливает в соседнем отсеке, обычная сезонная простуда. И у парня с верхней полки - тоже.

Забавно: на входе в бутиковую галерею, например, температуру покупателям измеряют, а гражданам, которые волей обстоятельств проведут бок-о-бок друг с другом ночь, - нет", - отметила Мусафирова.

Под публикацией появилось множество комментариев. Пользователи возмущаются сервисом отечественного ж/д транспорта, а также наводят примеры, того как игнорируются карантинные правила в стране.

Стоит отметить, что в Украине по состоянию на утро 27 сентября количество случаев коронавирусной болезни приближается к 200 тысячам. В последнее время фиксируют более 3 тысяч случаев болезни ежедневно.

В стране действует адаптивный карантин и введены противокоронавирусные меры.