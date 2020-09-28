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Праздник 28 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Праздник 28 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В понедельник, 28 сентября 2020 года почитают память святого великомученика Никиты Гусятника.

Никита жил в 4 веке на берегах Дуная. Приняв крещение, он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников-готов. Никита рьяно обличал в грехах правителя-язычника Атанариха, за что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники хотели вынудить христианина отречься от веры, но Никита был тверд. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

28 сентября в народе называли по-разному: день Гусаря, день Никиты Гусепролета, день Гусятника, Репорез. Именно сейчас начинают резать репу и готовить из нее различные блюда. Также в этот день начинают забивать гусей, и именно с этим событием связано название праздника. Дикие гуси улетают в теплые края. Также 28 сентября начинают стричь овец. Распространена была традиция задабривать водяного и делали это весьма необычным и странным способом: в водоем бросали гуся без головы, а саму голову относили домой, поскольку она предназначалась для домового.

День Никиты Гусятника

28 сентября в народе говорили: "Гуси летят - зимушку на хвосте тащат, снег несут", - и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко - это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит будет мороз, если полощется в воде - будет тепло. Шутники говорили так: "Если гусь нос под крыло прячет - быть ранней зиме, а если гусь заговорил с тобой - знать, хорошо ты Никиту Гусятника отметил".

Главные события недели: крушение Ан-26 под Чугуевом, конфликт в Нагорном Карабахе, инаугурация Лукашенко

Что нельзя делать 28 сентября:

В понедельник опасно жениться - брак будет несчастливым. Также лучше мужчинам позвать замуж своих возлюбленных в другой день. А еще в эту дату нельзя гадать. Особенно опасным считается ворожба с зеркалом - это занятие в понедельник сулит беды.

С пола или земли лучше не поднимать монетки, иначе будут финансовые проблемы несколько лет. В этот день не пели после наступления темноты, боялись привлечь несчастья. Вечером нужно вести тихие беседы или молчать.

Народные приметы на 28 сентября:

  • Если вечером густой туман - ночью будет дождь.

  • Ветви ели и сосны опускаются вниз - к дождю.

  • До Никиты-гусятника гусь жиру нагуливает, после Никиты - прогуливает.

  • Начинается перелет гусей: если летят высоко - к дружному половодью, низко - к малой воде.

  • Гуси на Никиту летят - зимушку на хвосте тащат.

  • Родившиеся 28 сентября обычно доживают до глубокой старости. Носить им следует сапфир.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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